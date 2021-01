Motorcoureur Brabec wint eerste deel marathonetappe Dakar

De Amerikaanse motorcoureur Ricky Brabec heeft het eerste deel van de tweedaagse marathonetappe in de Dakar Rally gewonnen. De Honda-coureur, vorig jaar eindwinnaar van de befaamde rally door Saudi-Arabië, was in de zevende etappe ruim 2 minuten sneller dan de Chileen José Ignacio Cornejo. De etappe tussen Ha’il en Sakaka ging over bijna 734 kilometer, waarvan een klassementsproef van 453 kilometer.

Brabec won vorige week de proloog, maar kwam daarna niet meer in de buurt van een dagzege. De Amerikaan stond ook buiten de top 10 van het klassement. Zaterdag hadden de deelnemers aan de Dakar Rally een dag rust. Ze konden zich zo voorbereiden op de marathonetappe, die uit twee delen bestaat. Tussen beide ritten moeten de coureurs in Sakaka zelf het onderhoud aan hun voertuigen doen, zonder hulp van hun monteurs.

Cornejo nam in het klassement de leiding over van de Australiër Toby Price. Het verschil tussen beide motorcoureurs bedraagt 1 seconde.