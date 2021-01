Ruim 80 procent van Japanners tegen doorgaan Spelen

Het draagvlak in Japan voor het doorgaan van de Olympische Spelen wordt steeds minder. Bij een telefonische peiling van het Japanse persbureau Kyodo News bleek dat ruim 80 procent van de ondervraagden vindt dat het mondiale sportevenement komende zomer niet gehouden moet worden. Zo’n 35 procent antwoordde dat de Spelen van Tokio helemaal geschrapt moeten worden, volgens 44,8 procent van de ondervraagde Japanners is het beter om het evenement opnieuw uit te stellen. Het is niet bekend hoeveel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek.

De Spelen van Tokio zijn met een jaar verschoven vanwege de coronapandemie. Zowel de Japanse autoriteiten als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hebben al gezegd dat opnieuw uitstellen niet mogelijk is. Beide partijen werken er hard aan om de Spelen komende zomer mogelijk te maken.

In Tokio en enkele omliggende regio’s werd afgelopen week de noodtoestand uitgeroepen, omdat het aantal coronagevallen snel oploopt. Volgens 80 procent van de mensen die zijn ondervraagd door Kyodo News heeft de regering te laat ingegrepen. Tokio meldde zondag weer bijna 1500 besmettingen. Het was de zesde dag op rij dat de Japanse hoofdstad meer dan duizend nieuwe gevallen had.