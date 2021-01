Saudische coureur Al-Rajhi boekt eerste thuiszege in Dakar Rally

Yazeed Al-Rajhi heeft de zevende etappe in de Dakar Rally in Saudi-Arabië bij de auto’s gewonnen. Het was de eerste zege op eigen bodem voor de Saudische rijder van Toyota. Hij klokte in de 453 kilometer lange proef van Ha’il naar Sakaka een tijd van 4 uur, 21 minuten en 59 seconden. Al-Rajhi was 48 seconden sneller dan de Fransman Stéphane Peterhansel (Mini), die de leiding in het algemeen klassement behield. De Spanjaard Carlos Sainz (Mini) eindigde op 1.15 minuut als derde.

Peterhansel liep weer iets verder uit op Nasser Al-Attiyah (Toyota), die in de proef als vierde finishte. De Fransman heeft nu 7.53 minuten voorsprong op de rallyrijder uit Qatar. Normaal gesproken duelleert het ervaren duo om de eindzege in Dakar. Sainz, vorig jaar winnaar van de woestijnrally, staat derde, maar heeft al meer dan 40 minuten achterstand. Peterhansel, bijgenaamd ‘Monsieur Dakar’, kan voor de veertiende keer Dakar winnen.

Peterhansel had meer afstand kunnen nemen van Al-Attiyah. De 55-jarige coureur verloor veel tijd doordat hij op 40 kilometer voor de finish een velg kapot reed tegen een steen. “We waren best veel tijd kwijt met het verwisselen van het wiel. Jammer, want we gingen behoorlijk snel getuige de tussentijden en hadden meer tijd kunnen winnen op onze rivalen”, zei de Dakar-veteraan in het bivak van Sakaka.

Door het uitvallen van Bernhard ten Brinke en Erik van Loon zijn de broers Tim en Tim Coronel nu de beste geklasseerde Nederlanders. In hun buggy reden ze in de proef naar de 25e tijd en staan ze 30e in het algemeen klassement.

De Russische trucker Dmitri Sotnikov boekte al zijn vijfde dagsucces in deze Dakar. De rijder van Kamaz won de proef met ruim 3 minuten voorsprong op zijn land- en teamgenoot Airat Mardejev. Ook de derde plaats was voor een Russische Kamaz-trucker, Anton Sjibalov. Martin van den Brink stuurde zijn Renault naar de zevende plek en was daarmee de beste Nederlander. Sotnikov leidt bij de trucks in het algemeen klassement met een riante voorsprong van bijna 46 minuten op Sjibalov.