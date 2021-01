Schwarz na skizege Adelboden nieuwe leider wereldbeker slalom

De Oostenrijkse skiër Marco Schwarz heeft de slalom in het Zwitserse Adelboden gewonnen en is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement van deze alpinediscipline. Hij nam de eerste plek over van de Duitser Linus Strasser, die als tweede eindigde in Adelboden. De derde plek was voor de Brit Dave Ryding.

Schwarz profiteerde vooral van de slechte tweede manche van Clément Noël. De Fransman was de snelste in de eerste run, maar verknalde zijn tweede. Schwarz zette in de eerste heat de vierde tijd neer en de tiende in de tweede, maar met een totaaltijd van 1.52,69 was hij toch de beste van allemaal. Voor de Oostenrijker was het de derde WB-zege in zijn carrière.

De Zwitserse Lara Gut-Behrami schreef de super-G in het Oostenrijkse Sankt Anton op haar naam. Het was haar eerste WB-zege van deze winter en de 27e in haar carrière. Ze klokte 1.17,82 en was 0,16 seconde sneller dan de Italiaanse Marta Bassino. De Zwitserse Corinne Suter, die vorig seizoen de wereldbeker in deze snelheidsdiscipline veroverde, werd derde op 0,20. Gut nam door haar zege ook de leiding in de WB-stand op de super-G.