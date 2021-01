Steins loodst handballers naar knap gelijkspel tegen Slovenië

Een overwinning was te veel gevraagd, maar de Nederlandse handballers hebben zich in Celje kranig geweerd tegen Slovenië in de kwalificatie voor het EK van 2022. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelde zelfs gelijk met 27-27. Het punt werd gevierd als een overwinning, omdat de ploeg afgelopen woensdag in Almere nog afstraffing kreeg van Slovenië met 34-23.

Oranje maakte dankbaar gebruik van de rentree van Luc Steins, de spelmaker die de thuiswedstrijd miste vanwege een positieve coronatest. De Limburger zorgde er met zijn creatieve inbreng voor dat Oranje in de uitwedstrijd wel stand hield. Ook Kay Smits vertolkte een hoofdrol met 9 treffers.

De ploeg van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson blijft door het gelijke spel derde in de kwalificatiegroep 5. De eerste twee van de acht groepen na zes speelronden plaatsen zich voor het EK, maar ook de beste vier nummers drie mogen naar de eindronde.