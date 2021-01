Topgolfer Thomas maakt excuses voor homofobe opmerking

De Amerikaanse topgolfer Justin Thomas heeft openlijk excuses gemaakt voor een homofobe opmerking tijdens het Tournament of Champions op Hawaii. Thomas kon zich niet inhouden toen hij gedurende de derde ronde een putt miste. De scheldpartij van de 27-jarige Amerikaan werd geregistreerd door een televisiemicrofoon langs de baan.

De organisatie van de PGA Tour noemt het gedrag van Thomas “onacceptabel”. De golfer, nummer 3 van de wereld, krijgt waarschijnlijk een boete. Thomas bood na zijn derde ronde zijn verontschuldigingen aan. “Ik ben een volwassen man, er is geen enkele reden om zoiets te zeggen. Hier zijn geen excuses voor. Het is verschrikkelijk. Ik schaam me diep. Dit is niet hoe ik ben. Helaas heb ik het wel gedaan, ik moet het toegeven. Het spijt me heel erg.”

Thomas had 68 slagen nodig en zakte van de tweede naar de gedeelde vijfde plaats. De Amerikaan gaat de slotronde in met vier slagen achterstand op zijn leidende landgenoot Ryan Palmer. Thomas won vorig jaar het openingstoernooi van het seizoen, waar alle golfers aan mogen meedoen die het jaar ervoor een toernooi hebben gewonnen.