Twaalfde Belgische titel veldrijden op rij voor Cant

De Belgische Sanne Cant kan de Nederlandse veldrijdsters deze winter amper partij bieden, maar ze is haar landgenotes nog altijd de baas. De 30-jarige Antwerpse won op een glibberig parcours in Meulebeke voor de twaalfde keer op rij de Belgische titel in het veldrijden.

Cant nam vanaf de start het initiatief in de cross en reed praktisch de hele wedstrijd alleen aan de leiding. Lotte Kopecky kwam nog even gevaarlijk in de buurt, maar gaf uiteindelijk op en nam genoegen met zilver. Alicia Franck pakte het brons.