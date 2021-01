Veldrijder Van Aert met overmacht naar vierde Belgische titel

Wout van Aert is voor de vierde keer Belgisch kampioen veldrijden geworden. De wielrenner van Jumbo-Visma veroverde de titel met overmacht op het parcours in Meulebeke. Toon Aerts greep op ruime afstand zilver. Het brons was voor Michael Vanthourenhout.

Van Aert rukte meteen na de start al op naar voren en sloeg in de tweede ronde een gat met titelverdediger Laurens Sweeck, die de kop had gepakt. Een ronde later liet de Belg, die al drie keer wereldkampioen veldrijden werd, Sweeck achter zich.

De voorsprong van de renner van Jumbo-Visma was al snel zo’n 20 seconden. Achter hem kwamen Aerts en Vanthourenhout, die zich had terug geknokt na oponthoud bij de start, nauwelijks dichterbij. Aerts finishte op 20 seconden en Vanthourenhout op 40 seconden.

De Nederlandse kampioenschappen veldrijden, die ook voor dit weekend gepland stonden in Zaltbommel, gingen niet door vanwege de strenge coronamaatregelen. In samenwerking met de wielerbond KNWU en de gemeente Zaltbommel wordt nog gekeken of er op een latere datum alsnog een NK kan worden gehouden. De WK staan gepland voor eind januari in het Belgische Oostende.