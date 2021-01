Waterpolosters zonder Joustra naar olympisch kwalificatietoernooi

De Nederlandse waterpolosters moeten zich zonder Kitty Lynn Joustra zien te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. De 22-jarige Joustra brak afgelopen week bij de training een pink en kan daarom niet mee naar Italië voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Bondscoach Arno Havenga heeft dertien speelsters geselecteerd voor het toernooi dat van 19 tot en met 24 januari wordt gehouden in Triëst. Acht landen strijden daar om twee tickets voor de Spelen. De waterpolosters zitten vanaf maandag in een ‘bubbel’ in Zeist. Ze trainen daar in het KNZB-zwembad en verblijven in het nabijgelegen complex. Ook in Triëst verblijven de deelnemende teams in een bubbel.

De selectie van Oranje bestaat uit Brigitte Sleeking, Nomi Stomphorst, Sabrina van der Sloot, Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Iris Wolves, Maartje Keuning, Dagmar Genee, Maud Megens, Bente Rogge, Joanne Koenders, Ilse Koolhaas en Debby Willemsz. Maud Koopman en Nina ten Broek gaan als reserves mee naar Triëst.