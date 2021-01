Wielrenner Sagan verkiest Tour boven Olympische Spelen

Wielrenner Peter Sagan rijdt liever de Tour de France dan de wegwedstrijd op de Olympische Spelen als hij moet kiezen tussen de twee topwedstrijden in 2021. Dat heeft de Slowaakse wielrenner zondag gezegd.

Volgens verschillende berichten moeten atleten eerst in quarantaine vooraf aan de Spelen in Tokio. Met de slotetappe van de Tour de France minder dan een week voor de olympische wegwedstrijd van Tokio op 24 juli, wacht de wielrenners wellicht een lastige keuze.

“We zullen zien wat er dit jaar gaat gebeuren. Ik kan het nog niet beslissen, want we weten het nog niet. Maar als ik moet kiezen, dan ga ik natuurlijk voor de groene trui in de Tour de France”, zei de drievoudig wereldkampioen vanuit het trainingskamp bij het Gardameer in ItaliĆ«. “Maar niemand weet nog wat er gaat gebeuren.”

Sagan won de groene sprinttrui van de Ronde van Frankrijk zeven keer, een record. Afgelopen jaar lukte het hem echter niet om de trui te veroveren en ook niet om een etappe in de Tour te winnen.