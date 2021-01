2022 PGA Championship niet op golfbaan Trump

De Amerikaanse golfbond PGA heeft besloten het PGA Championship 2022, dat zou worden gespeeld op Trumps golfbaan in Bedminster in de staat New Jersey, daar niet meer te laten plaatsvinden. Het besluit komt een paar dagen nadat aanhangers van scheidend president Donald Trump het Capitool bestormden.

“De raad van bestuur van de Amerikaanse PGA heeft vanavond gestemd voor het uitoefenen van het recht om de overeenkomst om het 2022 PGA Championship in Trump Bedminster te spelen, te beëindigen”, zei Jim Richardson, president van de PGA, in een verklaring op Twitter.