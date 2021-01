Griekspoor naar tweede ronde kwalificaties Australian Open

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Griekspoor was in de eerste ronde te sterk voor de Australiër Harry Bourchier, die met een wiildcard tot het toernooi was toegelaten. Het duel werd beslist in twee sets: 7-6 (6) 6-3.

Griekspoor is op plaats 155 de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen John-Patrick Smith, opnieuw een Australiër met een wildcard. Smith schakelde in de eerste ronde de als 25e geplaatste Italiaan Paolo Lorenzi uit.

Ook Robin Haase komt maandag nog in actie in Doha, waar de mannen hun kwalificatietoernooi afwerken in verband met de strenge coronamaatregelen in Australië.