Mollema rekent op ‘normaal’ wielerjaar

Niet eerder tijdens zijn professionele wielerloopbaan was Bauke Mollema zo lang thuis. Eerst was er de coronapauze, een periode zonder wedstrijden. Eenmaal weer op de fiets in de uitgestelde Tour de France zorgde een val ervoor dat hij voortijdig moest terugkeren naar zijn gezin in Monaco. Pas zondag meldde hij zich weer bij zijn ploeg Trek-Segafredo voor een trainingskamp bij het Spaanse Dénia. De 34-jarige Groninger heeft de Giro, de Tour en de Olympische Spelen als hoofddoelen en rekent op een ‘normaal’ wielerjaar.

Goed, er zijn alweer koersen afgelast vanwege het virus. De Tour Down Under, de gebruikelijke start van het seizoen, werd al eerder geschrapt. Vorige week werd de wedstrijdenreeks Challenge Mallorca uitgesteld. “Maar die zou ik toch niet rijden”, vertelt Mollema vanuit Spanje, waar het winterweer maandag plaatsmaakte voor betere omstandigheden: “We hebben vandaag vier uur kunnen fietsen.”

Het coronajaar sloot hij af met een val in de dertiende etappe van de Tour, waarin hij in september een gecompliceerde polsbreuk opliep. Pijnlijk is het nog als er druk op staat, maar fietsen ging al snel weer. “Ik ben daardoor eigenlijk de voorbereiding op het komende seizoen eerder begonnen dan andere jaren. Ik denk dat ik de winter goed ben doorgekomen en misschien zelfs iets voorlig op schema.”

De komende twee weken traint hij met de ploeg in Spanje. Trek-Segafredo maakte maandag ook de doelen bekend van de ploeg, met Vincenzo Nibali als kopman voor de Giro en Mollema samen met de Italiaan in een leidende rol in de Tour. Hoe de rolverdeling dan wordt, zien ze later wel. “Daar hebben we het echt nog niet over gehad. In de Giro ga ik niet voor het klassement. Met Nibali heb je een favoriet voor de eindzege in de ploeg. Ik wilde er graag rijden en in welke rol hangt ook een beetje van de situatie af en wat de ploeg van mij vraagt.”

De combinatie Giro-Tour was de enige logische, aangezien Mollema zijn zinnen heeft gezet op de olympische wegrace in Tokio. “Ik zie er kansen, al moet ik natuurlijk nog wel geselecteerd worden.”

De extra koersloze tijd besteedde hij ook aan nieuwe trainingsvormen. “Intensievere blokken trainen bijvoorbeeld. Ik merkte dat ik er baat bij had gehad toen het seizoen weer begon. Dat heb ik deze winter doorgezet.” Ook in het hotel waar hij nu is, zijn de coronamaatregelen nooit ver weg. “Je mag bijvoorbeeld met maximaal vier man aan tafel zitten en er is geen buffet waar je normaal je eigen bordje opschept. En er zijn voor zover ik weet geen andere gasten.”

Op naar normaal, hoopt Mollema die in februari zijn seizoen begint in de Ster van Bessèges. “Daarna nog wat Franse koersen en dan ga ik me met name richten op de Waalse klassiekers. Ik heb er alle vertrouwen in dat het weer een breder wielerjaar gaat worden. En ik wil er dit keer begin februari meteen staan.”