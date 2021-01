Pattinama-Kerkhove ronde verder in kwalificatie Australian Open

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is het kwalificatietoernooi voor de Australian Open goed begonnen. De Nederlands kampioene won in Dubai in de eerste ronde van de Japanse Kurumi Nara in twee sets: 6-4 6-4.

De kwalificaties van de vrouwen worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari. De mannen werken hun kwalificatietoernooi af in Doha.

Later maandag komen ook nog Indy de Vroome, Richèl Hogenkamp, Robin Haase en Tallon Griekspoor in actie.