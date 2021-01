Teambaas Abiteboul vertrekt bij Formule 1-renstal Renault

Cyril Abiteboul vertrekt bij het Formule 1-team van Renault, dat dit jaar verdergaat onder de naam Alpine F1. De 43-jarige Fransman, die sinds 2017 de leiding had over de renstal, moet plaatsmaken voor Laurent Rossi. “Ik bedank de Renault-groep voor het vertrouwen dat ik jarenlang heb gekregen, vooral sinds de heroprichting van het team in 2016”, zegt Abiteboul.

Renault keerde in 2016 met een eigen team terug in de Formule 1, maar het wist de successen uit het verleden niet te herhalen. Fernando Alonso pakte in 2005 en 2006 de wereldtitel met Renault. De afgelopen jaren kon Renault zich niet meten met de top.

Afgelopen seizoen eindigde de renstal van Abiteboul op de vijfde plek in het WK voor constructeurs. Daniel Ricciardo bezorgde Renault in oktober op de Nürburgring voor het eerst weer een podiumplaats. Het leidde ertoe dat Abiteboul, die een weddenschap had afgesloten met de Australische coureur, een tatoeage moest laten plaatsen op zijn lichaam.

De Franse coureur Esteban Ocon reed aan het einde van het seizoen in Bahrein naar de tweede plek. Ocon vormt komend seizoen het rijdersduo bij Alpine F1 met de teruggekeerde Spaanse routinier Alonso, die de plek overneemt van de naar McLaren vertrokken Ricciardo.