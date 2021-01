Warriors ondanks ‘offday’ Curry nipt langs Raptors in NBA

De basketballers van Golden State Warriors hebben ondanks een ‘offday’ van hun topschutter Stephen Curry nipt gewonnen van Toronto Raptors in de Amerikaanse NBA: 106-105. Damion Lee, niet bepaald een erkend scherpschutter, haalde de zege binnen met twee rake vrije worpen in de laatste seconden van de wedstrijd.

Curry had zijn dag niet. De man die onlangs een clubrecord vestigde met 62 punten in één wedstrijd, grossierde in mislukte worpen. Hij noteerde slechts 11 punten. Topscorer bij de Warriors was nu Andrew Wiggins met 17 punten.

Pascal Siakam voerde met 25 punten de scorelijst aan bij de Raptors. Zijn wanhoopsschot in de laatste seconde had de Canadese ploeg nog de winst kunnen bezorgen, maar de bal ging niet de basket in. De Raptors leden al de zevende nederlaag van dit seizoen.

Regerend kampioen Los Angeles Lakers won met 120-102 van Houston Rockets en behield de koppositie in de Western Conference. Anthony Davis, die het vorige duel van de Lakers miste door een blessure, sierde zijn terugkeer op met 27 punten. Vedette LeBron James noteerde 18 punten.

Kawhi Leonard was op dreef voor de Los Angeles Clippers. Hij droeg 35 punten bij aan de zege van 130-127 op Chicago Bulls. Met een 3-punter in het derde kwart passeerde hij de grens van 10.000 punten in zijn carrière. Zach LaVine was echter de beste schutter in de wedstrijd. Hij maakte 45 punten voor de Bulls.