Bahrein vervangt definitief Melbourne als openingsrace Formule 1

De Formule 1 start dit jaar definitief niet met de Grote Prijs van Australië in Melbourne. De traditionele seizoensopener verhuist vanwege de aanhoudende coronapandemie naar 21 november. De Grote Prijs van Bahrein op 28 maart is nu de eerste race van het seizoen.

De reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie hebben er ook toe geleid dat de Grote Prijs van China niet op de geplande datum in april wordt verreden, maar in principe ook naar een andere datum later in het jaar verhuist. Het management van de Formule 1 voert daarover gesprekken met de organisatie van de race in Sjanghai.

De Grote Prijs van Imola vult het gat op in april. Het Italiaanse circuit maakte vorig jaar deel uit van de aangepaste racekalender en keert in 2021 terug op 18 april en is dan de tweede race op de kalender. Voor de Grote Prijs van Nederland verandert er vooralsnog niets. De race op het circuit in Zandvoort staat nog altijd op 5 september.

De kalender telt nog altijd een recordaantal van 23 races, waarbij de derde race van het jaar op 2 mei nog altijd niet is ingevuld. Naar verluidt zal het circuit van Portimão in Portugal die plek innemen, maar daarover is nog geen akkoord. Het circuit in de Algarve werd net als Imola vorig jaar toegevoegd aan de kalender en was voor het eerst gastheer van een race in de Formule 1.

Het coronavirus zorgde er in 2020 voor dat het seizoen pas in juli kon beginnen. Vlak voor aanvang van de Grote Prijs van Australië brak wereldwijd de pandemie uit en moesten tal van races worden geschrapt. De Formule 1 slaagde er in nog een kalender met zeventien races samen te stellen en een volwaardig kampioenschap af te werken. Lewis Hamilton veroverde voor de zevende keer de wereldtitel, Max Verstappen won twee races.

“Het verheugt ons dat het aantal geplande races voor het komende seizoen onveranderd blijft”, zei de nieuwe Formule 1-baas Stefano Domenicali. “De wereldwijde pandemie staat nog altijd geen normaal leven toe, maar we hebben in 2020 als eerste internationale sport laten zien dat veilig racen mogelijk was. We hebben nu die ervaring en plannen een volwaardig seizoen in 2021.”