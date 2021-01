Geen Nederlanders bij besmette badmintonners op Thais Open

Vier badmintonspelers zijn positief getest op het coronavirus tijdens het Thais Open, het eerste grote internationale toernooi van dit jaar. Onder de besmette spelers is de Indiase Saina Nehwal, voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van olympisch brons in Londen 2012. De Nederlanders Selena Piek, Robin Tabeling en Mark Caljouw, die ook meedoen aan het toernooi in Bangkok, behoren niet tot de positief getesten.

Nehwal werd vlak voor de warming-up van haar wedstrijd tegen de Maleisische Selvaduray Kisona op de hoogte gebracht van haar positieve uitslag en naar een ziekenhuis in Bangkok gestuurd. Dat gold ook voor de positief geteste Indiase speler HS Prannoy. Een Duitse en Egyptische badmintonner, van wie de namen niet werden bekendgemaakt, behoorden eveneens tot de vier positieve gevallen, maar zij moeten een nieuwe test ondergaan omdat er twijfels zijn over de uitslag van de eerste test.

Piek vertelde bij de NOS over de strenge coronaprotocollen in Bangkok. Ze zit sinds haar aankomst vorige week maandag zo goed als opgesloten op haar hotelkamer. Ze mocht er na enkele dagen quarantaine twee keer per dag even uit om een uurtje te trainen. “Het is echt een militaire operatie”, aldus de dubbelspecialiste. “In Nederland nemen we corona serieus, maar hier is het echt ‘next level’.”

Piek en Tabeling doorstonden dinsdag met succes de eerste ronde in het gemengd dubbel. Het Nederlandse koppel won met 21-17 en 21-9 van het Franse duo Eloi Adam en Margot Lambert.