Geen wereldbekerwedstrijd voor turners in Cottbus

De wereldbekerwedstrijd turnen van Cottbus die eind februari zou plaatsvinden gaat niet door. Dat is een tegenvaller voor turners en turnsters die zich voorbereiden op de EK eind april en de Olympische Spelen. Voorlopig is nu de wedstrijd in Bakoe, vanaf 3 maart, het eerste wereldbekerevenement van dit jaar.

Een week later volgt Doha, een wedstrijd die vorig jaar bij het begin van de coronapandemie werd afgelast. Het is de laatste wedstrijd uit de reeks waar Epke Zonderland punten kan halen voor olympische kwalificatie. “Althans, daar gaan wij van uit”, zegt technisch directeur Mark Meijer van gymnastiekbond KNGU. “Op vragen daarover bij de internationale bond FIG hebben we nog geen antwoord gekregen.”

Vorig jaar werd Zonderlands laatste wedstrijd, de wereldbeker van Bakoe, halverwege afgebroken vanwege de corona-uitbraak. De toestelfinales gingen niet door, maar het resultaat in de kwalificaties bleef wel staan.

De Japanner Hidetaka Miyachi was er in Bakoe destijds niet bij. De enig overgebleven concurrent van Zonderland voor het binnenhalen van het nog te vergeven olympisch ticket zou de strijd hebben opgegeven. Niet duidelijk is of hij alsnog in Doha opduikt, mocht die wedstrijd doorgaan en meetellen. Bart Deurloo en het Nederlandse team bij de vrouwen zijn zeker van deelname aan de Spelen.