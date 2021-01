Hockeyer Galema keert terug naar Oranje-Rood

Hockeyinternational Jelle Galema keert terug naar Oranje-Rood. De aanvaller komt na dit seizoen over van Den Bosch. Galema speelde tussen 2012 en 2018 al voor de ploeg uit Eindhoven.

De 28-jarige Brabander werd met die club landskampioen in 2014, 2015 en 2016. De 76-voudig international van Oranje stapte in 2018 over naar Den Bosch en werd daar in zijn eerste seizoen direct uitgeroepen tot beste speler van de hoofdklasse. Toch keert hij nu terug naar Oranje-Rood. “Ik heb het altijd ontzettend naar mijn zin gehad bij Oranje-Zwart en later HC Oranje-Rood. Zowel op sportief als persoonlijk vlak”, aldus Galema. “Het is een club waar ik me op alle fronten thuisvoel.”

Bondscoach Max Caldas besloot eind vorig jaar om Galema uit de Oranje-selectie te schrappen die zich gaat voorbereiden op de Olympische Spelen. Roel Bovendeert nam zijn plek over. Volgens Caldas waren de kansen van Galema om mee te gaan naar Tokio erg klein.