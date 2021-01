Marathonloper Nageeye weg uit trainingsgroep Kipchoge

Marathonloper Abdi Nageeye wil de trainingsgroep van wereldrecordhouder Eliud Kipchoge in het Keniaanse Kaptagat verlaten en op een andere locatie bij een andere trainer zijn carrière voortzetten. Dat zegt de Nederlands recordhouder in een podcast van het AD. Hij wil binnen enkele dagen al de knoop doorhakken.

Nageeye heeft zich de afgelopen jaren op hoogte in Kenia in de trainingsgroep van Kipchoge opgewerkt naar een atleet die de mondiale subtop heeft bereikt, maar kon niet de stap naar een tijd van 2.04 of 2.05 maken. Hij verbeterde zich wel van 2.10.24 naar 2.06.17, het huidige Nederlands record. Nageeye heeft zich ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

“Ik blijf een nomade en een gevoelsmens”, zegt Nageeye. “En mijn gevoel zegt nu dat ik hier niet meer de stap naar laag in de 2.05 of 2.04 ga maken. Het programma is gemaakt voor de besten, lopers van het niveau van Eliud. En iedereen volgt. Het is alles op een hoop en kijken wie overleeft. Ik twijfel nu of dat goed voor mij is.”

Nageeye wist het eigenlijk al na de marathon van Valencia vorige maand, waarin hij als vijftiende eindigde in 2.07.09. Het was weliswaar zijn tweede tijd ooit, maar hij was toch teleurgesteld omdat hij maanden naar de wedstrijd had toegewerkt en een minuut onder zijn Nederlands record had willen lopen. “Ik heb alles gegeven in de trainingen, maar in de wedstrijden is het niet wat ik wil. Ik vraag me echt af of ik nog goed op de trainingen reageer.”

De geboren Somaliër blijft wel in Afrika, omdat zijn kinderen naar school gaan in Kenia en omdat hij op hoogte wil blijven trainen. Hij voert al gesprekken met twee trainers. “Ik wil nog vier jaar alles uit mijn carrière halen. Ik ga mooie tijden lopen en ik ga het heel moeilijk maken voor de volgende Nederlander om mijn nationaal record te verbeteren.”