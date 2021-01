Organisatie van Olympische Spelen kent geen twijfels

De Japanse organisatie van de Olympische Spelen in Tokio kent geen twijfel. Volgens Toshiro Muto, hoofd van het organisatiecomité, gaat het mondiale sportevenement komende zomer gewoon door. Muto benadrukte dat in zijn nieuwjaarstoespraak aan de 3500 leden van het organisatiecomité.

De directeur reageerde daarin op geruchten dat Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) binnenkort gaan praten over mogelijke afgelasting van de Spelen. “Ik begrijp dat mensen bang en ongerust worden door zulke berichten. Maar ik wil zeggen dat die geruchten onjuist zijn. Als ik me laat afleiden of twijfels heb, dan heeft dat invloed op alles. We moeten volhardend zijn”, aldus Muto.

Vorige week werd de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en enkele omliggende regio’s, vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Uit een peiling van persbureau Kyodo News bleek afgelopen weekeinde dat ruim 80 procent van de Japanners wil dat de Spelen uitgesteld of afgelast worden. Japan en het IOC hebben vorig jaar al gezegd dat de Spelen opnieuw uitstellen niet gaat gebeuren.