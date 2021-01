Oud-winnaar Price valt uit na zware crash in Dakar Rally

Tweevoudig winnaar Toby Price is gecrasht met zijn motor in de negende etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. De Australiër, die tweede stond in het algemeen klassement, ging na 155 kilometer in de proef hard onderuit en blesseerde daarbij zijn arm en schouder. Hij moest de rally verlaten en is overbracht naar het ziekenhuis.

Price, die voor het fabrieksteam voor KTM rijdt, won de Dakar Rally in 2016 en 2019. Hij boekte dit jaar twee etappezeges en was nog volop in de strijd om de eindzege. Zijn achterstand op de Chileense leider José Ignacio Cornejo bedroeg iets meer dan een minuut voor aanvang van de negende etappe, een klassementsproef van 465 kilometer rond de kustplaats Neom.