Patriots-coach Belichick weigert hoogste onderscheiding van Trump

De Amerikaanse coach Bill Belichick van American footballclub New England Patriots heeft de uitnodiging van het Witte Huis om de Presidential Medal of Freedom te ontvangen van president Donald Trump afgeslagen. Het is de hoogste onderscheiding die aan burgers wordt gegeven in de Verenigde Staten.

Belichick legde zijn besluit in een verklaring uit, zonder de naam van de president te noemen. Hij verwees naar de gebeurtenissen in Washington van vorige week, toen Trump-aanhangers het Capitool bestormden en binnendrongen. Bij de ongeregeldheden vielen vijf doden.

De 68-jarige Amerikaan werkt sinds 2000 bij de Patriots. Met quarterback Tom Brady als blikvanger van zijn ploeg won Belichick zes keer de Super Bowl, het kampioenschap in de NFL.