Sportbonden terughoudend met herstart na verlenging lockdown

In sporten als handbal, tafeltennis en vermoedelijk ook badminton betekent de verlengde lockdown opnieuw uitstel van het vervolg van de competities op het hoogste niveau. Dat blijkt bij een rondgang langs een aantal sportbonden. “Zo lang de lockdown duurt, gaan wij niet beginnen”, zegt Sjors Röttger, directeur van het Nederlands Handbalverbond (NHV).

Namens de tafeltennisbond NTTB valt woordvoerder Dennis Rijnbeek hem bij. “Het is voor onze clubs ook te ingewikkeld om te voldoen aan alle voorwaarden.” Badmintonbond Nederland beraadt zich nog, maar de kans is klein dat de eredivisie in die sport snel weer begint. In december stelde die bond al dat een hervatting van de competitie in strijd is met de oproep van het kabinet het aantal reisbewegingen te beperken om zo het coronavirus terug te dringen.

De voetballers in de Eredivisie (m/v) en Keuken Kampioen Divisie mochten al gewoon doorgaan. Vanaf 17 december werd er ook voor de topcompetities in andere sporten een uitzondering gemaakt, ook nadat premier Rutte kort ervoor de lockdown haf afgekondigd. Het leidde ertoe dat in het basketbal en volleybal inmiddels met een strak protocol weer op het hoogste niveau wordt gespeeld.

Het NHV overwoog geen herstart en blijft daarbij zo lang de lockdown duurt. “Om ethische, maatschappelijke en gezondheidsredenen”, zegt Röttger. “Nu de lockdown is verlengd, willen we pas op 1 maart met de competities beginnen. Al zullen we nog wel met de clubs om de tafel gaan zitten. Wij hoeven geen voorkeursbehandeling. Bovendien voorkom je met een of twee testen niet dat corona zich van Emmen naar Sittard verplaatst.”

Röttger vindt het niet vreemd dat andere sporten wel weer zijn begonnen. “Het is ook niet te vergelijken. Bij het basketbal heb je op het hoogste niveau te maken met 95 procent profs, bij ons met 95 procent amateurs. Mensen hebben gewoon een baan en werkgevers hebben ook liever niet dat ze gaan sporten.”

Rijnbeek ziet ook de praktische bezwaren. “Zo hebben de meeste tafeltennisclubs bijvoorbeeld geen eigen teamarts. Er wordt ook niet getraind omdat ook daarbij het protocol geldt van twee keer in de week testen.” De eredivisie uitspelen moet volgens Rijnbeek wel lukken. Zorgelijker is de situatie in de lagere klassen. “Daar is de najaarscompetitie niet eens afgerond. Dat wordt een grotere puzzel.”

De waterpoloërs hervatten ondanks de verlengde lockdown het seizoen op 23 januari met het bekertoernooi. Die datum werd in december al bepaald en verandert niet, zegt Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo- en breedtesport van zwembond KNZB. “Sinds 2 januari zijn de clubs weer in training in de veertien zwembaden die hiervoor open mogen zijn. Zolang er niet door VWS wordt gezegd dat het onverantwoord is, gaan we beginnen.”