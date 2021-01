Tennisser hoort tijdens partij in Doha van positieve coronatest

De Amerikaanse tennisser Denis Kudla heeft tijdens zijn partij in de eerste ronde van de kwalificaties voor de Australian Open te horen gekregen dat hij positief heeft getest op het coronavirus. Kudla mocht de wedstrijd in Doha wel uitspelen en versloeg de Marokkaan Elliot Benchetrit in twee sets: 6-4 6-3. De 28-jarige Amerikaan, nummer 114 van de wereld, moest zich vanwege zijn positieve test echter wel terugtrekken uit het kwalificatietoernooi.

Zijn beoogde tegenstander in de tweede ronde, de 19-jarige Australiër Dane Sweeny, kreeg een ‘walkover’ naar de derde ronde en heeft nog maar één zege nodig om zich te kwalificeren voor de Australian Open.

Volgens Benchetrit werd Kudla bij een stand van 5-3 in de tweede set ingelicht over zijn positieve test. De 22-jarige Marokkaan zegt in een videoboodschap op Instagram dat de game waaraan ze waren begonnen, afgemaakt moest worden. Kudla won die game en daarmee de partij.

Benchetrit moet mogelijk ook in quarantaine, omdat hij nauw contact heeft gehad met Kudla. De Marokkaan zegt dat de testuitslagen in Doha lang op zich laten wachten en dat de spelers soms al de baan op worden gestuurd voordat ze een uitslag hebben.