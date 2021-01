Tennisser Isner slaat Australian Open over vanwege coronaregels

De Amerikaanse tennisser John Isner slaat de Australian Open over. De 35-jarige Isner, nummer 25 van de wereld, heeft geen zin om zonder zijn gezin naar Melbourne te gaan. “Op dit punt in mijn carrière en in mijn leven wil ik met mijn familie de wereld over reizen. Maar wat Australië betreft gaat dat dit jaar niet lukken”, zei Isner na zijn nederlaag in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Delray Beach tegen landgenoot Sebastian Korda (6-3 4-6 6-3).

De deelnemers aan de Australian Open moeten bij aankomst eerst twee weken in quarantaine in Melbourne of in Adelaide. Ze moeten 19 uur per dag op hun hotelkamer verblijven en mogen 5 uur naar buiten om bijvoorbeeld te trainen. Voor eventueel meereizende familieleden geldt dat niet.

“Ik snap dat die regels er zijn”, zegt Isner, die twee kinderen heeft. “Maar ik wil niet zo lang zonder mijn familie zijn. Daarom heb ik besloten om thuis te blijven. Ik heb nu een super lange pauze. Het was ook geen makkelijke beslissing, ik heb er lang en goed over nagedacht. Maar ik voel me goed bij deze beslissing en kijk er naar uit om terug naar huis te gaan.”

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is als gevolg van de coronaperikelen drie weken uitgesteld en begint nu op 8 februari.