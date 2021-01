Tennisster Sabalenka naar derde finale op rij

Tennisster Arina Sabalenka heeft haar derde finale op rij op de WTA Tour gehaald. De 22-jarige Wit-Russin, nummer 10 van de wereld, versloeg de Griekse Maria Sakkari in de halve finales van het toernooi in Abu Dhabi: 6-3 6-2. Sabalenka won eind vorig jaar de toernooien van Ostrava en Linz.

De laatste nederlaag van de tennisster uit Minsk dateert van begin oktober, in de derde ronde van Roland Garros. Sabalenka boekte daarna veertien overwinningen op rij.

In de finale in Abu Dhabi neemt ze het op tegen Veronika Koedermetova. De 23-jarige Russin rekende in twee sets af met het Oekraïense talent Marta Kostjoek: 7-6 (8) 6-4. Koedermetova, die in de kwartfinale met de als tweede geplaatste Elina Svitolina al een landgenote van Kostjoek had verslagen, wacht nog op haar eerste titel op de WTA Tour. Sabalenka heeft er al acht op zak.

Op het ATP-toernooi van Antalya haalde de Australiër Alex de Minaur de finale door David Goffin uit België in drie sets te verslaan: 6-4 3-6 6-2. De 21-jarige De Minaur gaat op voor zijn vierde ATP-titel.