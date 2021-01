Thialf krijgt uitstel van verzekeraars in twist om zonnepanelen

IJsstadion Thialf krijgt tot 1 juni uitstel van de verzekeraars om een oplossing te vinden voor de 5000 zonnepanelen die op het dak liggen. De deadline liep in eerste instantie tot 1 februari. De panelen moeten verwijderd worden als er geen oplossing komt.

Thialf moest in mei vorig jaar op last van de verzekeraars de zonnepanelen uitzetten, omdat ze in combinatie met het isolatiemateriaal dat op het dak ligt niet aan de veiligheidseisen zouden voldoen. De aandeelhouders en directie van Thialf gaan samen met de verzekeraars op zoek naar een oplossing. Daar hebben ze nu vier maanden langer de tijd voor gekregen.

“Eén van de mogelijkheden die nu op tafel ligt, is een innovatieve coatinglaag”, zegt directeur Marc Winters van het financieel toch al geplaagde Thialf. “We gaan de komende maanden kijken wat dat doet. Onze focus ligt nu op de vraag: hoe gaan we dit oplossen? Afhankelijk daarvan, kijken we wat het kost en wie daaraan kan bijdragen.”

De verzekering werd afgelopen jaar opgezegd en het kostte de Friese schaatstempel veel moeite om een nieuwe polis af te sluiten bij een groep internationale verzekeraars, wel met beperkende voorwaarden wat betreft de zonnepanelen. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat er met de aanleg van de panelen niet zoveel mis was. De combinatie van de panelen en het isolatiemateriaal dat op het dak ligt, zou echter een verhoogd risico op brand met zich meebrengen. Sommige verzekeraars wilden daarom helemaal geen verzekering afgeven, andere vroegen heel hoge premies.

Thialf heeft de zaak aangekaart bij de overheid, omdat het niet alleen het ijsstadion betreft. Het leidde al tot vragen in de Tweede Kamer. “Dit probleem staat niet op zichzelf”, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland, een van de aandeelhouders van Thialf. “Heel veel gebouwen in Nederland met grote oppervlaktes zonnepanelen hebben of krijgen hiermee te maken. We moeten dit dus oplossen om door te kunnen gaan met de energietransitie in Nederland. We proberen er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kloppen we alsnog aan bij het kabinet.”