Volleybalbond: geen promotie en degradatie

De verlenging van de lockdown heeft volleybalbond Nevobo doen besluiten dat er in de competities geen sprake zal zijn van promotie of degradatie. Nu er sowieso, behalve op het hoogste niveau, tot zeker 10 februari niet gespeeld kan worden vanwege de coronamaatregelen is de tijd te kort om zelfs halve competities uit te spelen.

Eerder was al bekend dat er in de eredivisie zowel bij de mannen als de vrouwen geen sprake zal zijn van degradatie. Daar wordt na het reguliere seizoen, dat inmiddels is hervat, door de clubs buiten de top 4 doorgespeeld in een poule om de eindklassering te bepalen. De top 4 gaat strijden om de titel.

De Nevobo had eerst nog gehoopt op alle niveaus op 1 januari weer te kunnen beginnen en het seizoen te kunnen verlengen. Nu er pas medio februari begonnen kan worden, is zelfs het uitspelen van een halve competitie niet meer mogelijk. “Zodra het coronavirus het toelaat, organiseren we wel wedstrijden”, stelt de bond. “Deze wedstrijden vinden zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Zoals eerder aangegeven vindt er geen promotie/degradatie plaats, maar zorgen we er hiermee voor dat er weer zoveel mogelijk gevolleybald kan worden.”