De Minaur krijgt eerste ATP-titel in 2021 door opgave Boeblik

De eerste ATP-titel van dit jaar bij de mannen is naar Alex de Minaur gegaan. De Australische tennisser werd uitgeroepen tot winnaar van het toernooi in Antalya, omdat zijn tegenstander in de finale al vroeg geblesseerd moest opgeven. Alexander Boeblik uit Kazachstan staakte al vroeg in de eerste set bij een achterstand van 2-0 de strijd vanwege een enkelblessure.

De 21-jarige De Minaur, nummer 23 van de wereld, veroverde zo zijn vierde titel op de ATP Tour. In 2019 won de Australiƫr de hardcourttoernooien van Sydney, Atlanta en Zhuhai. De 23-jarige Boeblik, 49e op de mondiale ranglijst, wacht nog op zijn eerste ATP-titel. Hij verloor eerder al twee finales.