Derde dagsucces Brabec in Dakar Rally, Benavides nieuwe leider

Ricky Brabec is bezig aan een opmars in de Dakar Rally. De Amerikaan, vorig jaar winnaar bij de motoren, schreef de tiende etappe van de woestijnrally door Saudi-Arabië op zijn naam en schoof op naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

De Chileen José Ignacio Cornejo raakte door een crash op achterstand en verspeelde zijn leidende positie in de stand. De Argentijn Kevin Benavides, die als derde finishte in de proef, is de nieuwe leider bij de motoren.

Cornejo liep bij zijn val nekletsel op, maar reed de proef toch uit en kwam ruim 17 minuten na Brabec binnen. Bij een medische controle aan de finish gaven de artsen hem geen toestemming verder te gaan in de rally. De Chileen heeft zich moeten terugtrekken.

Brabec boekte in de klassementsproef van 342 kilometer tussen Neom en Al-Ula al zijn derde dagsucces van deze Dakar. Hij was op zijn Honda 3.15 minuten sneller dan de Spanjaard Joan Barreda (Honda). Benavides (Honda) gaf 5.11 minuten toe op Brabec.

Met nog twee etappes voor de boeg heeft Benavides een relatief kleine voorsprong van 51 seconden op Brabec.