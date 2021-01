Derde toernooizege op rij tennisster Sabalenka

Tennisster Aryna Sabalenka heeft haar derde toernooizege op rij geboekt. De 22-jarige Wit-Russin, nummer 10 van de wereld, schreef het WTA-toernooi van Abu Dhabi op haar naam door Veronika Koedermetova uit Rusland in twee sets te verslaan: 6-2 6-2. Het betekende voor Sabalenka haar vijftiende overwinning op rij.

De tennisster uit Minsk won eind vorig jaar de toernooien van Ostrava en Linz. Sabalenka haalde bij de start van het seizoen in Abu Dhabi haar negende WTA-titel binnen. De Wit-Russin klimt daardoor op de wereldranglijst over onder anderen Kiki Bertens heen, naar de zevende plek.

Koedermetova stond voor het eerst in de finale van een WTA-toernooi. Op weg naar de eindstrijd had de 23-jarige Russin in de kwartfinale afgerekend met de als tweede geplaatste Elina Svitolina. Sofia Kenin, de Amerikaanse nummer 1 van de plaatsingslijst, verloor in de kwartfinales van Maria Sakkari. Die Griekse moest het vervolgens afleggen tegen Sabalenka.