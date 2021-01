Goud voor judoka Van ’t End in Masters Doha

Judoka Noël van ’t End heeft uitstekende vorm getoond bij aanvang van het olympische jaar. De regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram veroverde de gouden medaille bij de hoog aangeschreven Doha Masters. Hij versloeg in de finale Beka Gviniasjvili uit Georgië.

Van ’t End was voortdurend in de aanval tegen de Georgiër en scoorde al snel een waza-ari. In de laatste seconden maakte hij het af met een armklem. De Nederlander is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Van ’t End bereikte zonder veel problemen de halve finales, maar in die partij tegen de Rus Michail Igolnikov moest hij diep gaan. Pas in de extra tijd, de ‘golden score’, kreeg Van ’t End zijn tegenstander op de rug.

Guusje Steenhuis besliste het duel om het brons in de klasse tot 78 kilogram met landgenote Marhinde Verkerk in haar voordeel. De twee rivalen voor het olympische ticket in deze klasse maakten er een spannend gevecht van dat lang duurde. De judoka’s waren al bijna 5 minuten bezig in de extra tijd, toen Steenhuis met een heupzwaai Verkerk vloerde.

Steenhuis verloor in de halve finales van de Japanse Shori Hamada. Verkerk boog in de kwartfinales voor de Britse Natalie Powell, maar herstelde zich in de herkansing met een zege op de Duitse Luise Malzahn. Daardoor vochten de twee Nederlandse judoka’s tegen elkaar voor het brons. In de strijd om het ticket voor Tokio heeft Steenhuis nu wel een flinke voorsprong genomen op Verkerk.