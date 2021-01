Haase plaatst zich niet voor hoofdtoernooi Australian Open

Tennisser Robin Haase heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De Haagse prof verloor in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi in Doha in twee sets van de Fransman Quentin Halys: 3-6 4-6.

Botic van de Zandschulp is nu de enige Nederlander in het hoofdtoernooi bij de mannen van het grandslamtoernooi in Melbourne, dat pas op 8 februari begint. Hij won van de Fransman Mathias Bourgue en maakt volgende maand zijn debuut in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi.

De 33-jarige Haase stond jarenlang in de top 100 van de wereld en was altijd verzekerd van rechtstreekse deelname aan de grandslams, maar hij is de afgelopen jaren ver weggezakt op de wereldranglijst en genoodzaakt kwalificaties te spelen. Hij leverde tegen Halys in beide sets een keer zijn servicegame in en wist zelf geen breakpoints te benutten. Na een kleine anderhalf uur was het klaar voor Haase.