Hockeyinternational Beins van Oranje-Rood naar Bloemendaal

Hockeyinternational Teun Beins verhuist in de zomer van Oranje-Rood naar Bloemendaal. De 22-jarige verdediger speelt vanaf volgend seizoen op ’t Kopje, de thuishaven van de Noord-Hollandse club. Beins, zevenvoudig international van Oranje, geldt als een strafcornerspecialist.

De 22-jarige verdediger maakte dit seizoen acht doelpunten in zeven wedstrijden in de hoofdklasse. Bloemendaal staat daarin ongeslagen bovenaan. “We kijken heel goed naar de opbouw van onze selectie en dan is het fijn om er een jonge, sterke verdediger bij te hebben”, zegt Pepijn Post, commissaris tophockey bij Bloemendaal. “Teun is een positieve, serieuze jongen die al de nodige ervaring heeft opgedaan. We zijn heel blij met zijn komst en denken dat hij goed bij de groep past.”