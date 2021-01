James leidt basketballers LA Lakers langs Rockets van boze Harden

LeBron James heeft de basketballers van Los Angeles Lakers naar de negende overwinning van het seizoen geleid. De kampioen van de NBA versloeg Houston Rockets met 117-100. James, de vedette van de Lakers, tekende voor 26 punten.

Met negen zeges tegenover drie nederlagen staat de ploeg uit LA op kop in het westen. De Rockets presteren vooralsnog heel wat minder, met drie overwinningen tegen zes verliesbeurten. James Harden, al jaren de belangrijkste speler van de ploeg uit Houston, kon zijn frustraties na afloop niet inhouden. “Ik houd van deze stad en ik heb letterlijk alles gedaan wat ik kan. Maar deze situatie is bizar. Ik denk dat dit niet meer opgelost kan worden”, aldus Harden, die naar verluidt graag wil overstappen naar Brooklyn Nets.

Ploeggenoot John Wall bevestigde dat de onderlinge verhoudingen bij de Rockets niet zo goed zijn. “Het is moeilijk als sommige jongens liever niet willen. Dat is lastig, ik ga daar niet over liegen. Het kan een stuk beter.”

Philadelphia 76ers boekte na drie nederlagen op rij weer een overwinning, op Miami Heat: 137-134. Daar was wel een verlenging voor nodig. Joel Embiid maakte 45 punten voor de ‘Sixers’, die zeven van hun eerste acht wedstrijden in het seizoen hadden gewonnen.