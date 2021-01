Judoka Meyer snel onderuit in Doha Masters

Judoka Roy Meyer is al in zijn eerste partij op de Doha Masters uitgeschakeld. De Nederlandse zwaargewicht ging met een ippon onderuit tegen de Franse topfavoriet Teddy Riner. Henk Grol en Jur Spijkers wonnen wel hun eerste partij in de categorie boven 100 kilogram.

Meyer en Grol strijden om het ene olympische ticket voor de Spelen in Tokio dat voor Nederland beschikbaar is in deze categorie. De Doha Masters is aangewezen als een van de drie meetmomenten waarin de judoka’s zich moeten bewijzen. De Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK (16-18 april) zijn de overige selectiewedstrijden.