Van de Zandschulp voor het eerst naar hoofdtoernooi Grand Slam

Tennisser Botic van de Zandschulp gaat zijn debuut maken in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Hij plaatste zich voor de Australian Open door in de laatste kwalificatieronde in Doha te winnen van de Fransman Mathias Bourgue in twee sets: 7-6 (4) 6-4.

De Australian Open beginnen pas op 8 februari. De spelers moeten vanwege de coronapandemie eerst twee weken in quarantaine in Melbourne. Het kwalificatietoernooi was om die reden verplaatst naar Qatar.

Van de Zandschulp, de nummer 156 van de wereld, kwam in de eerste set met 3-1 voor, maar de Franse nummer 214 van de wereld kwam na een break terug, waardoor een tiebreak de set moest beslissen. Die won de Nederlander met 7-4.

In het tweede bedrijf was er opnieuw een snelle break voor Van de Zandschulp, maar ook nu kwam Bourgue terug. In deze set wist de Nederlander het wel af te maken in de servicegame van zijn tegenstander. Hij verzilverde zijn tweede wedstrijdpunt.