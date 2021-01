Wielrenner Evenepoel: nog geen datum voor rentree

Remco Evenepoel kan nog niet zeggen wanneer hij weer in wielerkoersen te zien is. Het Belgische supertalent kwam in augustus in de Ronde van Lombardije zwaar ten val en ondervindt een terugslag in zijn revalidatie. “Ik heb meer tijd nodig om klaar te zijn voor het seizoen”, zei de 20-jarige renner van Deceuninck – Quick-Step bij de virtuele teampresentatie van zijn ploeg.

Evenepoel, die afgelopen jaar alle vier de etappekoersen die hij reed ook won, viel tijdens de Ronde van Lombardije over een muurtje van een brug en belandde enkele meters lager. Hij liep daarbij onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Fietsen zit er momenteel even niet in, vertelde hij. “Ik heb wat probleempjes als ik op de fiets zit. De plaatsen waar de breuken zaten, voelen pijnlijk. Daarom doe ik de laatste weken vooral cardiotrainingen, met lopen en zwemmen.”

Veel zorgen wil Evenepoel zich niet maken. “De Giro en de Olympische Spelen blijven het hoofddoel, net als vorig jaar. Ik heb altijd gezegd dat ik in februari weer 100 procent wil zijn. Ik lig niet achter op schema, er is geen paniek.”