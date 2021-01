Zoon van oud-tennisser Korda haalt finale Delray Beach

De Amerikaanse tennisser Sebastian Korda, zoon van oud-topspeler Petr Korda, heeft voor het eerst de finale bereikt op een ATP-toernooi. De 20-jarige Korda deed dat in Delray Beach. Hij versloeg daar de Brit Cameron Norrie in de halve finales in twee sets: 6-3 7-5. Vader Petr Korda won in 1998 de Australian Open en bereikte dat jaar ook de tweede plaats op de wereldranglijst.

De jonge Amerikaan haalde vorig jaar als qualifier de vierde ronde van Roland Garros, waarin hij het moest afleggen tegen recordkampioen Rafael Nadal. Korda won daarna een challenger in Duitsland en zette zijn zegereeks bij de start van het nieuwe seizoen door in Delray Beach.

De nummer 119 van de wereld strijdt met Hubert Hurkacz om de titel op het Amerikaanse hardcourt. De 23-jarige Pool, 35e op de mondiale ranglijst, maakte een einde aan de opmars van qualifier Christian Harrison. Hurkacz versloeg de nummer 789 van de wereld met 7-6 (4) 6-4. De Pool heeft al een ATP-titel op zak, twee jaar geleden veroverd in Winston-Salem.