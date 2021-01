Badmintonduo Piek/Tabeling uitgeschakeld in Thailand

Het badmintonduo Robin Tabeling/Selena Piek is gestrand in de achtste finales van het Thais Open in Bangkok. Het Nederlandse koppel, momenteel zestiende op de wereldranglijst, verloor met 21-18 en 21-13 van Peng Soon Chan/Liu Ying Goh uit Maleisiƫ, de nummers zeven van de wereld.

In november 2019 was dit Aziatische tweetal met precies dezelfde cijfers ook al eens te sterk voor Tabeling en Piek, die komende week in actie komen bij een ander toernooi in Thailand. Mark Caljouw is bij dat evenement eveneens van de partij. Hij verloor in Bangkok in de eerste ronde van NG Ka Long Angus uit Hongkong, de nummer 7 van de plaatsingslijst: 21-15 21-15.