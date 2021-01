Brooklyn Nets in afwachting van sterspeler Harden

De Amerikaanse basketbalclub Brooklyn Nets hoopt op korte termijn sterspeler James Harden te verwelkomen. De 31-jarige Amerikaan heeft het niet meer naar zijn zin bij Houston Rockets en wil snel overstappen naar de club uit New York. Bij de spraakmakende deal zouden vier spelers van de Nets betrokken zijn: Caris LeVert, Jarrett Allen, Rodions Kurucs en Taurean Prince.

Zonder dit viertal wisten de Nets stadgenoot New York Knicks te verslaan: 116-109. Kevin Durant was in de derby de topscorer bij Brooklyn met 26 punten. Liefst zeven spelers van de Nets eindigden in de dubbele cijfers. De ploeg had, ook door coronaperikelen, slechts negen spelers ter beschikking.

Titelhouder Los Angeles Lakers versloeg Oklahoma City Thunder met 128-99. LeBron James bracht bij de NBA-kampioen 26 punten op zijn naam.

Dankzij een uitblinkende Damian Lillard (40 punten en 13 assists) won Portland Trail Blazers met 132-126 van Sacramento Kings.

Giannis Antetokounmpo leidde Milwaukee Bucks naar een zege tegen Detroit Pistons: 110-101. De Griek liet de twintigste triple-double in zijn NBA-loopbaan noteren: 22 punten, 10 rebounds en 10 assists.