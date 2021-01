Formule 1-coureur Leclerc besmet met coronavirus

Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft positief getest op het coronavirus. De 23-jarige Monegask heeft volgens zijn Italiaanse renstal Ferrari milde klachten. Leclerc zit in isolatie in zijn woning in Monaco.

Ook buiten het seizoen om worden de coureurs regelmatig getest. Leclerc kreeg deze week een positieve uitslag. “Charles heeft ons direct op de hoogte gesteld en ook iedereen waarmee hij de afgelopen dagen contact heeft gehad. Hij voelt zich oké en heeft milde symptomen”, aldus Ferrari.

Vorige week testte de Britse coureur Lando Norris van McLaren al positief op het coronavirus. Wereldkampioen Lewis Hamilton miste aan het einde van vorig seizoen een race nadat hij besmet was geraakt. Ook Sergio Pérez en Lance Stroll, de coureurs van Racing Point, kregen te maken met Covid-19. Pérez miste twee GP’s, Stroll één.

Het nieuwe seizoen begint op 28 maart in Bahrein. Eigenlijk zou de Formule 1 een week eerder al neerstrijken in Australië, maar die race wordt vanwege de coronasituatie verplaatst naar later in het jaar.