Geen WK voor Nederlandse handballers

De Nederlandse handballers blijven thuis. De internationale handbalfederatie IHF heeft de Nederlandse bond laten weten geen verdere terugtrekkingen te verwachten voor het WK, dat woensdag in Egypte is begonnen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson stond klaar om als reserve in te vallen in het geval een land vanwege het coronavirus niet kon meedoen aan de mondiale eindronde.

Oranje was in eerste instantie de derde reserve. Tsjechië en de Verenigde Staten moesten zich begin deze week vanwege coronabesmettingen binnen hun selecties terugtrekken. Noord-Macedonië en Zwitserland namen de opengevallen plekken in.

De Nederlandse handballers bereidden zich de afgelopen dagen voor op de reis naar Egypte voor het geval nog een land zou afhaken. Verschillende deelnemers hadden te maken met besmettingen binnen de selectie, zoals Kaapverdië dat in Portugal in quarantaine moest. Het leidde echter niet tot nog meer afmeldingen voor het WK.

De Nederlandse bond verklaarde zich bij de IHF bereid om de nationale ploeg naar Egypte te sturen, indien nodig. Bondscoach Richardsson zat woensdag op luchthaven Schiphol al klaar voor de mogelijke reis. “Ik heb mijn vlucht naar IJsland voor de zekerheid maar vast geskipt. Ik had werkelijk waar niet gedacht dat de situatie zo snel zou veranderen”, zei de IJslander. “Begin deze maand had ik er nog geen moment bij stilgestaan, maar nu is het anders. Als we een oproep krijgen, gaan we. De spelers zijn er klaar voor. Het is voor hen een droom op een WK te spelen.”

De enige keer dat de handballers meededen aan een WK was in 1961. In januari vorig jaar was de de Nederlandse mannenploeg voor het eerst actief op een EK.