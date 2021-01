Koreman derde Nederlander in internationale hardloopteam Hermens

Atleet Björn Koreman is aangesloten bij het internationale hardloopteam NN Running, het initiatief van atletenmanager Jos Hermens. Hij is naast Abdi Nageeye en Roy Hoornweg de derde Nederlander bij het team, waarin wereldtoppers als Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei en Kenenisa Bekele de blikvangers zijn. Koreman won vorig maand de marathon van Wenen in een tijd van 2.11.07, waarmee hij onder de olympische limiet voor de Spelen van Tokio dook.

De 29-jarige Koreman doet pas zeven jaar serieus aan hardlopen. Daarvoor rookte hij als een ketter, zoals hij zelf zegt. In Wenen haalde hij 6 minuten van zijn persoonlijk record af. Toch is zijn tijd nog geen garantie voor deelname aan de olympische marathon, omdat nog drie andere hardlopers aan de limiet hebben voldaan: Nageeye, Bart van Nunen en Frank Futselaar. De Atletiekunie zal een keuze moeten maken, omdat er maar drie marathonlopers naar Tokio mogen.

Koreman is verheugd om deel uit te maken van het NN Running Team: “Het betekent enorm veel voor me. Het team geeft mij zoveel inspiratie en motivatie om het beste uit mezelf te halen. Door met elkaar samen naar doelen te werken, kan dat heel veel moois opleveren.” Wanneer de Brabander zijn debuut in het oranje-witte tenue van NN Running gaat maken, is nog niet bekend: “We zijn nu druk bezig met mijn schema ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Ik hoop in 2021 sowieso nog een stukje harder te lopen dan 2.11.07 en uiteraard ga ik dus ook voor olympische marathonticket.”