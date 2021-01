Poolse tennisser Hurkacz wint toernooi in Delray Beach

De Poolse tennisser Hubert Hurkacz (23) heeft het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach op zijn naam geschreven. De nummer 35 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaan Sebastian Korda in twee sets: 6-3 6-3. De partij was na 1 uur en 8 minuten voorbij.

Hurkacz veroverde zijn tweede ATP-titel na zijn primeur in 2019 bij het toernooi in Winston-Salem. Dat deed hij in Delray Beach zonder een set te verliezen gedurende het evenement.

De 20-jarige Korda, zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda, wacht nog op zijn eerste ATP-titel. De nummer 119 van de wereld haalde in Delray Beach wel voor de eerste keer de finale.