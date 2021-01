Sportbonden ondertekenen manifest voor meer diversiteit

De Nederlandse sportbonden gaan zich de komende jaren inzetten voor meer diversiteit binnen hun sport en hun organisatie. Op het onlinesymposium over diversiteit en inclusie ondertekenden 26 bonden het Charter Diversiteit, dat ze samen met sportkoepel NOC*NSF hebben opgesteld. Het gaat onder meer om het voetbal, hockey, schaatsen, gymnastiek, korfbal, tafeltennis, badminton en skiën. Voorzitter Marijke Fleuren van de Europese hockeyfederatie EHF, al jarenlang voorvechtster voor meer diversiteit in de sport, zette ook haar handtekening onder het manifest.

“Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt iédereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt”, zegt Richard Kaper, manager sportparticipatie bij NOC*NSF. “Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken.”