Verhoeven heeft Badr Hari nog niet afgeschreven

Kickbokser Rico Verhoeven sluit niet uit dat hij het ooit nog eens opneemt tegen Badr Hari. De twee troffen elkaar eind 2019 voor het laatst, maar het gevecht leverde niet het verwachte spektakel op, omdat Hari de strijd geblesseerd moest staken. “Wie weet komt het er ooit nog van als hij weer een paar gevechten wint en terugkeert in de ring. Waarom niet?”

Een maand geleden kwam Hari nog in actie, maar Benjamin Adegbuyi was de meerdere van hem. “Ik heb dat gevecht lekker op de bank gekeken en ervan genoten. Benjamin heeft precies gedaan wat hij moest doen”, aldus Verhoeven.

“Ik las daarna reacties dat het klaar is voor Badr. Maar hij is niet klaar, denk ik. Hij had misschien niet zijn avond of maakte een verkeerde inschatting. Of hij ging de ring in met een andere mindset.”

Verhoeven en Hari troffen elkaar voor de laatste keer op 21 december van 2019 in Gelredome en Hari moest opgeven omdat hij zich blesseerde bij een hoge trap. In 2016 moest Hari in Oberhausen ook al opgeven tegen Verhoeven.