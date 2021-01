Verhoeven vreest niet voor Ben Saddik ‘want is van ander niveau’

Kickbokser Rico Verhoeven heeft naar eigen zeggen helemaal niets te vrezen van Jamal Ben Saddik. Die is eind deze maand – op zaterdag 30 januari – weer zijn tegenstander in het wereldtitelgevecht zwaargewicht. De Marokkaanse Belg, die in 2017 zijn meerdere moest erkennen in Verhoeven, is naar eigen zeggen ouder, beschikt over meer ervaring én is fysiek en conditioneel sterker geworden.

“Hij zal fitter zijn dan de vorige keer. Maar ja, als hij denkt dat dat het verschil gaat maken. Er is zo veel meer. We zijn van een heel ander niveau”, zei Verhoeven vooruitblikkend op zijn tiende titelverdediging tijdens Glory 77. “Hij is een goede vechter en is groot en sterk, maar verder zie ik geen gevaar in hem. Als hij denkt dat een betere conditie hem gaat helpen. Nou, succes.”

Verhoeven (31) en Ben Saddik (30) stonden ruim drie jaar geleden ook tegenover elkaar. Ahoy Rotterdam was in 2017 het decor. Miljoenen Nederlanders keken naar het gevecht dat in de vijfde ronde door Verhoeven werd gewonnen.

“In de eerste ronde maakte ik een foutje en vanaf dat moment domineerde ik het gevecht. Ik had eigenlijk nooit het gevoel dat het een spannend gevecht was. Hij heeft me één keer aangeraakt, maar dat was het”, blikt Verhoeven desgevraagd terug.

“Voor het gevecht spuugde hij me en loog hij over dingen. Maar voor mij is het na het gevecht klaar. Maar na het gevecht heeft hij me niet eens aangekeken en geen waardering laten zien. Soms heb je een ‘match’ met mensen en praat je met ze, maar bij ons is dat anders. Dit is ‘the real deal’.”

Ben Saddik stelt dat hij “geleerd heeft van dat gevecht”. “Wat heb je geleerd dan?”, reageerde Verhoeven direct. “Hoe je in de hoek moet neervallen? Of hoe je in slaap moet vallen? Dat is wat je hebt geleerd. In het begin raakte je me, maar in de rest van gevecht was je er niet. Ik denk dat je weet dat ik gelijk heb. Ik respecteer je, maar als je daar bent weet je ook wat er gaat gebeuren. Als je denkt dat die dingen die je noemt je gaan helpen, dan heb je het verkeerd, vriend.”

Voor Verhoeven wordt het zijn eerste gevecht sinds december van 2019, toen hij in Gelredome Badr Hari versloeg. Dat duel in Arnhem werd bijgewoond door publiek, dat weken naar het gevecht toeleefde. Nu vindt het gevecht plaats zonder publiek. De kijkers kunnen het gevecht tegen betaling bekijken via een livestream.

“Dat is een duurzame manier voor een grote organisatie om in leven te blijven en te groeien. In de nieuwe wereld is het niet toegestaan dat er publiek bij is en dat is balen voor ons. Normaal krijgen we adrenaline van het publiek en dat missen we nu. Maar nu geven we de adrenaline juist aan de mensen thuis, die allemaal voor dezelfde prijs op de eerste rij zitten”, aldus Verhoeven.

“Ik ga dit keer niets voorspellen, maar ga er een mooie verrassing van maken.”